В Украине сняли еще одно важное валютное ограничение: что изменилось

Национальный банк Украины отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата в стране.

Об этом сообщается во вторник, 9 июля, на сайте НБУ. Отмечается, что это стало следующим шагом "дорожной карты" по валютной либерализации.

"С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица", – сказано в сообщении.

В Украине отменили лимит на репатриацию дивидендов Delo.ua

При этом, в банке заверили, что валютное послабление не будет негативно влиять на макрофинансовую стабильность.

"Репатриация дивидендов в целом не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту", – пояснили в НБУ.

За последние три недели это стало третьим валютным послаблением для бизнеса: до этого регулятор отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом.

Уточняется, что указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены постановлением правления НБУ № 91 от 9 июля.

Politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 7 февраля вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Всего Национальный банк послабил более 30 ограничений для бизнеса.

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