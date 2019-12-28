В Украине сделали шаг к запуску обязательной накопительной пенсии

В Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

На данный момент текст законопроекта отсутствует. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В то же время член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко на своей странице в Facebook разместил некоторые параграфы из документа.

По его словам, предусматриваются:

обязательные взносы от работодателей 2%;

обязательные взносы от работников 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник , то и работодатель увеличить паритетно;

максимальный размер взносов 9%, далее сугубо по желанию работника;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии гражданам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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