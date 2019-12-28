Главная Новости
28 декабря • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине сделали шаг к запуску обязательной накопительной пенсии

603
Читать материал на украинском

В Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

На данный момент текст законопроекта отсутствует. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

В то же время член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко на своей странице в Facebook разместил некоторые параграфы из документа.

Новости
Повышение и перерасчет пенсий: Верховный суд пошел навстречу украинцам

По его словам, предусматриваются:

  • обязательные взносы от работодателей 2%;

  • обязательные взносы от работников 1%;

  • по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник

    , то и работодатель увеличить паритетно;

  • максимальный размер взносов 9%, далее сугубо по желанию работника;

  • систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

  • создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;

  • требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

  • повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

В Украине сделали шаг к запуску обязательной накопительной пенсии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии гражданам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Повышение зарплат и пенсий" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсионная реформа Пенсия в Украине Накопительная пенсионная система
Место
Украина
Теги
пенсии пенсии военным Накопительная пенсия повышение пенсий
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги