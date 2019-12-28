В Украине сделали шаг к запуску обязательной накопительной пенсии

В Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.
На данный момент текст законопроекта отсутствует. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.
В то же время член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Александр Панченко на своей странице в Facebook разместил некоторые параграфы из документа.
По его словам, предусматриваются:
обязательные взносы от работодателей 2%;
обязательные взносы от работников 1%;
по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник
, то и работодатель увеличить паритетно;
максимальный размер взносов 9%, далее сугубо по желанию работника;
систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;
создается Пенсионное казначейство для аккумулирования пенсионных взносов;
требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);
повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.
В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии гражданам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.
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