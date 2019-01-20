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МирСпорт

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В Украине резко взлетят тарифы на интернет: озвучены сроки и цены

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Один из крупнейших интернет-провайдеров Украины "Воля" объявил о повышении тарифов на 15-20% уже с 1 февраля.

Обновленный прейскурант был размещен на сайте компании. В целом, около 15 пакетов затронут изменения.

Так, стоимость самого дешевого для киевлян пакета услуг "Интернет 100" в феврале достигнет 165 грн при 145 грн ранее.

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Изменения коснуться также и телевидения. Минимальная стоимость для телезрителей составит 100 грн при 80 грн ранее.

В Украине резко взлетят тарифы на интернет: озвучены сроки и цены

Сайт провайдера

Компания "Воля", которая была основана в 2002 году, сейчас обслуживает около 2 млн абонентов кабельного телевидения и интернета в 35 городах Украины. Большинство абонентов получают услуги провайдера в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список товаров и услуг, тарифы на которые поднимутся в 2019 году.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же Зазеркалье! Во всём Мире тарифы на интернет уменьшаются и только в Цеевропе, они растут.
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
хуй сним.сим год мак нэ родыв ,и голоду нэ було..
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кирик вадим
кирик вадим
Пущай доля-кабель идёт в жопу Я подключился к Майбуття, 60 грн интернет 100 +тв Майбуття рулит
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