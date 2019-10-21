В Украине резко увеличат штрафы за контрабанду: озвучены сроки

Государственная таможенная служба намерена увеличить суммы штрафов за контрабанду товаров через границу Украины.

Соответствующий законопроект уже был разработан. Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефедов во время пресс-брифинга 21 октября, передает Укринформ.

"Мы предлагаем за первое нарушение взимать от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, конечно, с конфискацией товаров. Далее от 5 до 10 и за контрабанду, совершенную в составе организованной группы, от 15 до 25 тысяч необлагаемых минимумов", - заявил Нефедов.

Он отметил, что если законопроект будет одобрен Кабмином на следующей неделе, то Верховная Рада сможет принять его уже до конца этого года или в начале следующего.

Нефедов добавил, что новый законопроект не только повышает штрафы, но и предусматривает уголовную ответственность, в частности за контрабанду подакцизных товаров.

Как писал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

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