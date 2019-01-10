В Украине резко подорожала мобильная связь: что произошло

В Украине мобильные операторы перед Новым годом подняли тарифы на 20-70 грн в зависимости от пакета (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сказано в материале Лига.net, скорее всего, средний чек у мобильщиков в первом квартале 2019 года также ощутимо увеличится.

"Под конец прошлого года два из трех операторов мобильной связи - Киевстар и lifecell - “порадовали” абонентов или значительным увеличением платы за услуги, или закрытием старых дешевых тарифов. Третий оператор - Vodafone - пока держится. Последний раз он поднимал цены летом", - сказано в статье.

Отмечается, что тарифы оператора lifecell выросли на 25-30 грн, а некоторые от 40 до 75 грн. В компании посоветовали абонентам переходить на другие тарифы, если же их не устраивает новая цена текущих.

Кроме того, как указано, "Киевстар", в свою очередь, решил упразднить часть своих старых дешевых и прочих тарифов, которых у него около двухсот.

"Оператор решил подчистить в основном бюджетные тарифы, по которым абоненты могли мало и редко платить и общаться голосом. Так, например, владельцы тарифа “Базовый” могли безлимитно общаться в сетях "Киевстар" и не платить ежемесячную абонплату. Звонки на другие операторы стоили 1,5 грн минуту, а 50 Мб интернета - 3 грн. Теперь же этим абонентам придется переходить, к примеру, на самый дешевый тариф "Безлім Соцмережі" - за 75 грн", - сказано в статье.

При этом Vodafone в ближайшее время не планирует вносить изменения в тарифные планы: в компании назвали свои тарифы адекватными рынку.

Сейчас на сайте lifecell минимальный тариф из актуальной линейки prepaid - "Звонки всем" - 80 грн за 4 недели. У "Киевстара" минимальный актуальный тариф - "Безлим Соцсети" - 75 грн. У Vodafone есть тариф SuperNet Start - 65 грн за 4 недели.

Отмечается, что указанные суммы заметно превышают средний чек за оказание услуг связи, который мобильщики имели в третьем квартале 2018 года (56 грн - Vodafone, 57 грн - Киевстар, 59 грн - lifecell). Издание делает вывод, что таким образом средний чек у мобильных операторов в первом квартале нынешнего года ощутимо увеличится.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года могут пересчитать тарифы на мобильную связь. В НКРСИ подготовили решение об изменениях . Там надеются, что новые расчеты помогут снизить тарифы для простых потребителей.