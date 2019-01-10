МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине резко подорожала мобильная связь: что произошло

10.3тЧитать материал на украинском

В Украине мобильные операторы перед Новым годом подняли тарифы на 20-70 грн в зависимости от пакета (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Как сказано в материале Лига.net, скорее всего, средний чек у мобильщиков в первом квартале 2019 года также ощутимо увеличится.

"Под конец прошлого года два из трех операторов мобильной связи - Киевстар и lifecell - “порадовали” абонентов или значительным увеличением платы за услуги, или закрытием старых дешевых тарифов. Третий оператор - Vodafone - пока держится. Последний раз он поднимал цены летом", - сказано в статье.

Отмечается, что тарифы оператора lifecell выросли на 25-30 грн, а некоторые от 40 до 75 грн. В компании посоветовали абонентам переходить на другие тарифы, если же их не устраивает новая цена текущих.

Новости
''Киевстар'' отменяет часть тарифов: кого коснется и какие условия

Кроме того, как указано, "Киевстар", в свою очередь, решил упразднить часть своих старых дешевых и прочих тарифов, которых у него около двухсот.

"Оператор решил подчистить в основном бюджетные тарифы, по которым абоненты могли мало и редко платить и общаться голосом. Так, например, владельцы тарифа “Базовый” могли безлимитно общаться в сетях "Киевстар" и не платить ежемесячную абонплату. Звонки на другие операторы стоили 1,5 грн минуту, а 50 Мб интернета - 3 грн. Теперь же этим абонентам придется переходить, к примеру, на самый дешевый тариф "Безлім Соцмережі" - за 75 грн", - сказано в статье.

При этом Vodafone в ближайшее время не планирует вносить изменения в тарифные планы: в компании назвали свои тарифы адекватными рынку.

В Украине резко подорожала мобильная связь: что произошло

Сейчас на сайте lifecell минимальный тариф из актуальной линейки prepaid - "Звонки всем" - 80 грн за 4 недели. У "Киевстара" минимальный актуальный тариф - "Безлим Соцсети" - 75 грн. У Vodafone есть тариф SuperNet Start - 65 грн за 4 недели.

Отмечается, что указанные суммы заметно превышают средний чек за оказание услуг связи, который мобильщики имели в третьем квартале 2018 года (56 грн - Vodafone, 57 грн - Киевстар, 59 грн - lifecell). Издание делает вывод, что таким образом средний чек у мобильных операторов в первом квартале нынешнего года ощутимо увеличится.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года могут пересчитать тарифы на мобильную связь. В НКРСИ подготовили решение об изменениях . Там надеются, что новые расчеты помогут снизить тарифы для простых потребителей.

Место
Украина
Теги
мобильный операторУкраина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
48
11
Смешно
5
Интересно
14
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Опять Путин шалит. Вы разве ещё не привыкли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Yakovenko Ivan
Yakovenko Ivan
Не нажрутся никак.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Закон Яровой?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги