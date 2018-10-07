Разворот на 180 градусов: как в Украине изменится курс доллара

В Украине доллар после двух месяцев укрепления начал неожиданно снижаться. К концу недели, с 8 по 14 октября, может опуститься ниже психологической отметки в 28 грн/$. Причина – увеличение предложения валюты на рынке и в то же время снижение спроса. Бизнес, ожидая более выгодный курс, не спешит скупать доллары.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом на следующей неделе.

Что происходит с курсом доллара и чего ждать

В Украине и справочный курс НБУ, и стоимость валюты на наличном рынке снижаются уже несколько дней подряд. Такая ситуация, согласно оценкам аналитиков, продержится как минимум неделю. "На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках - около 28,0/28,2 грн", - рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн", - прогнозирует Иосуб

Доллар неожиданно перестал дорожать, а тенденция развернулась на 180 градусов. Главная причина – хорошее предложение валюты на рынке. Долларов стало больше и это подтолкнуло его к снижению. Во-первых, из-за низкого урожая в ЕС - увеличились доходы украинских аграриев. По закону они (как и все экспортеры) обязаны продавать половину всей валютной выручки украинским банкам. А чем больше валюты в стране, тем меньше она стоит.

Аналитик Егор Комов поясняет: в то же время снизился и спрос. Так, украинский бизнес, ожидая более низкий курс, не спешат покупать американскую валюту. "На рынок даже вышел Национальный банк, начал скупать валюту, чтобы удержать падение доллара и немного замедлить укрепление гривни. Импортеры покупают меньше. Так будет продолжаться еще какое-то время. Вообще думаю, что октябрь пока еще будет стабильным", - рассказывает Егор Комов.

Эксперт считает, что курс доллара будет находиться на следующей неделе на уровне 27,9-28,1 грн/$. То есть валюта может опуститься ниже психологической отметки. Однако, так или иначе, продлится это укрепление недолго, Первая половина месяца – традиционно период укрепления. Однако при этом осенью наблюдается девальвация. Поэтому даже с учетом небольших откатов, в целом осенью доллар подорожает.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко также считает: наиболее вероятный курс до 14 октября – около 28 грн/$. К слову, старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин отмечает: отметка в 28 грн/$ оказалась достаточно сильной, и рынок, несмотря на оптимистические ожидания по переговорам с МВФ, так не смог ее преодолеть.

Ситуацию может улучшить позитивная новость от Международного валютного фонда (МВФ). "Необходимо поднять цены на газ и принять согласованный с МВФ госбюджет на 2019 год. После принятия бюджета, достаточно оптимистичным выглядит переход в 2019 году на новую программу сотрудничества с МВФ, которая может снять спекулятивные риски на весь выборный год", – рассказывает Андрей Шевчишин.

Почему гривня - надежнее

Один из рисков для украинских банков, заявила на брифинге замглавы НБУ Екатерина Рожкова, - высокий уровень долларизации. Пока украинцы берут кредиты в долларах, риск их невозврата будет на достаточно высоком уровне. Кроме того, банкам также сложно в условиях девальвации возвращать валютные депозиты.

Чем выше зависимость от валюты, тем больше рисков. Подорожание доллара также приводит к росту инфляции – Украина импортозависимая страна. Примерно пятая часть потребительской корзины завозится из-за границы, а значит - дорожает вместе с падением гривни.