В Украине рейдеры дерзко отжали бизнес: ГБР и СБУ провели спецоперацию

ГБР и СБУ совместно разоблачили группу лиц, которая организовала рейдерский захват гранитного карьера на сумму 227,5 млн грн. Для возврата от владельца требовали 10 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Госбюро расследований, к преступлению оказались причастны чиновник Государственной службы геологии и недр Украины, а также должностные лица контролирующих и правоохранительных органов.

"Так, с декабря 2018 года по июнь 2019 для захвата предприятия были совершены заведомо необоснованные сделки, регистрационные действия внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, с использованием поддельных документов (печатей, штампов) предприятия", - сказано в сообщении.

3 июня двух участников рейдерской схемы задержали при получении двух сумм: $390 тыс. за возвращение бизнеса и $25 тыс. за решение вопросов с работниками Госгеонедра. Еще двух человек задержали как соучастников совершения преступлений.

Новости ГПУ взялась за расследование нарушений директора ГБР

Организаторы схемы незаконно завладели имуществом и требовали от предпринимателя:

$390 тыс. за возвращение имущества, угрожали передать его третьим лицам;

$30 тыс. за возобновление лицензии на добычу недр и оформления акта проверки карьера представителями Государственной службы геологии и недр Украины без выявленных нарушений.

Отмечается, что сотрудники Государственной службы геологии и недр Украины путем проверок оказывали давление на представителей предприятия для того, чтобы они не сопротивлялись рейдерскому захвату.

Всего проведено 10 обысков в Киеве и двух областях Украины. Один - неотложный в помещении отделения ПриватБанка, где рейдеры получили деньги.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 4 ст. 260-2 (создание незаконных вооруженных формирований), ч.4. ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Захват предприятия dbr.gov.ua

Захват предприятия dbr.gov.ua

Захват предприятия dbr.gov.ua

Захват предприятия dbr.gov.ua

Захват предприятия dbr.gov.ua

Захват предприятия dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая Государственное бюро расследований и Национальная полиция Украины поймали в Киеве на горячем двух налоговиков-коррупционеров. Взятку в размере $12 тыс. получали заместитель начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователь этого же управления ГФС.

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