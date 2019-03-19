В Украине расскажут, как бизнесу адаптироваться к международным требованиям прозрачности

Минфин совместно с НБУ в конце 2018 года вышли на финишную прямую в вопросе внедрения мер противодействия проявлениям BEPS в Украине.

Появился законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговое законодательство, направленные на противодействие осуществлению операций и использованию структур, мотивированных главным образом желанием получить налоговую выгоду, сообщил Игорь Чуфаров, партнер отдела налогообложения и юридических услуг Ernst&Young.

С начала 2019 года вступили в силу важные изменения в правилах трансфертного ценообразования, которые, среди прочего, предоставляют возможность налоговым органам проверять контролируемые операции исходя из их реальной природы, а не только юридического оформления.

Украина ратифицировала MLI и применять налоговые конвенции может стать еще сложнее.

Несмотря на шаги, сделанные Украиной для внедрения инструментов противодействия BEPS, другие страны (прежде всего европейские) ушли далеко вперед.

Международному бизнесу сложно разобраться в многообразии новых правил, а иногда и понять, почему налоговые органы все чаще запрашивают информацию об иностранных компаниях группы и ставит под сомнение работоспособность международных структур, существовавших годами.

В международной правовой среде, которая динамично меняется, бизнесу важно вовремя адаптироваться к новым требованиям и становиться прозрачным. Как это сделать? Решение должно быть принято исходя из особенностей именно вашего бизнеса. В этом особенность периода пост-BEPS, на пороге которого находится Украина.

Игорь Чуфаров, партнер отдела налогообложения и юридических услуг Ernst&Young.

Для совместного обсуждения этих вопросов и нахождения оптимальных решений в интересах обществах 29 марта 2019 в отеле Park Inn (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 55) соберутся специалисты государственных органов власти, представители бизнеса, законодатели и эксперты.

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