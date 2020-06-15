В Украине проверят всех получателей льгот и пособий: кто лишится помощи

Министерство социальной политики проведет проверку льгот и пособий и пересмотрит программы, где есть злоупотребления.

Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью "Интерфакс-Украина". Она также уточнила, кому не будут пересматривать льготы.

"Мы проводим аудит, проверяем, будем упорядочивать. Но, подчеркиваю, что льготы, скажем, АТОшникам, чернобыльцам и другим уязвимым категориям пересматриваться не будут. Мы только хотим упорядочить и пересмотреть программы, где есть злоупотребления. Пока не буду конкретизировать, но есть определенные программы, которые создавались с хорошими намерениями и для положительного эффекта, но на самом деле, время показало, что там есть манипулирования", – пояснила Лазебная.

По словам министра, для власти главное, чтобы помощь была адресной и чтобы эта поддержка имела стимулирующую функцию.

"На сегодня в стране 30 видов различных пособий и 75 категорий людей имеют разные статусы. Поэтому, мы бы хотели, с одной стороны усилить адресность оказания помощи, некоторые помощи унифицировать, определить оптимальной путь помощи человеку", – добавила она.

Лазебная подчеркнула, что важно, чтобы поддержка, особенно та, что предоставляется по критерию бедности, не имела демотивирующего влияния, потому что человек привыкает к постоянным выплатам со стороны государства и не уделяет внимание поиску работы, повышению своей конкурентоспособности на рынке труда.

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