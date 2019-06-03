В Украине приготовились запустить энергетическую реформу: будет ли скачок цен

В Украине с 1 июля запустят рынок электроэнергии. Правительство планирует сделать все возможное, чтобы тариф на электричество не повысился ни для населения, ни для промышленности.

Об этом заявил в интервью "Інтеру" премьер-министр Владимир Гройсман. Он напомнил, что сроки нового рынка одобрил парламент, а у правительства есть только одна возможность обеспечить его запуск так как определено в законе.

"Иначе один закон о электрической энергии прекратит действовать, а с 1 июля уже будет действовать новый закон. Что касается готовности, то это проговаривали, эксперты говорят, что это будет сделано. Я полностью подготовил всю нормативную базу. В среду мы решим еще несколько вопросов и вся нормативная база будет принята", - сказал глава правительства.

По его словам, после запуска рынка электричества цена для населения и промышленности не должна увеличиться.

"Для меня важно в этом рынке - не должна увеличиться цена для населения и здесь законом имеем возможность ограничить эту цену и мы это сделаем. Второй вопрос - не должна расти цена для промышленности. На сегодняшний день надо принять решение правительства, чтобы ограничить эту цену и для промышленности. Я все сделаю для того, чтобы для населения не поднялась цена, и, возможно, какие-то небольшие колебания для промышленности. Никаких серьезных повышений быть не должно. Я это не поддерживаю", - заключил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня цена на природный газ для населения вырастет до 8,6 гривен за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость). В частности, стоимость голубого топлива для украинцев поднимется на 4,6% или 38 копеек за кубометр (с учетом НДС).

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