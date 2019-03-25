В Украине предложили реформу с выплатой соцпомощи: что изменится

В Украине начали подготовку следующего этапа реформирования социальной сферы – он предусматривает переход от предоставления социальной помощи по статусу к государственной помощи по уровню доходов.

Переход к системе социальной поддержки людей исходя из их уровня доходов предполагает, что основным критерием получения материальной помощи любых видов из бюджета будет исключительно материальное положение гражданина, сообщает "Сегодня".

По словам экспертов, по точечным изменениям, происходящим в последнее время, можно сказать, что переход от "статусной" системы соцпомощи к помощи по уровню доходов медленно, но происходит и сейчас.

"Большинство статусных, т. е. специальных пенсий были отменены в 2017 году. Хотя остались, например, статусные пенсии судьям, прокурорам, некоторым другим категориям, которым пенсии начисляются не по общей формуле, а на основании отдельных законов. Размер "статусных" пенсий не уменьшится. Но, в отличие от трудовых пенсий, которые начисляются на общих основаниях, "статусные" пенсии индексироваться не будут. Если каждый год в марте для большинства пенсионеров сумма их выплат будет индексироваться на коэффициент "50х50" (50% инфляции и 50% темпов роста фонда заработной платы), то пенсии ученых, госслужащих, судей и т.д. не будут расти", – сообщила эксперт по вопросам пенсий, член общественного совета при Минсоцполитики, руководитель "Института гражданских свобод" Галина Третьякова.

Она отметила, что так будет происходить до тех пор, пока их пенсии не сравняются с трудовыми, которые начисляются по общей формуле.

"А когда сравняются – эти люди будут пользоваться такими же правами на пенсию, как все. Если же человек, который получает пенсию по статусу, считает, что она меньше, чем обычная трудовая, он может обратиться в отделение Пенсионного фонда, и там ему могут пересчитать пенсию на общих основаниях. Если она окажется больше, человек может отказаться от специальной пенсии и получать пенсию на общих основаниях", – добавила Третьякова.

По мнению эксперта, в вопросе пенсионного обеспечения важно, чтобы оно соответствовало мировой практике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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