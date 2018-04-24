В Украине повысили зарплату летчикам: озвучены суммы

В мае текущего года будет повышено денежное довольствие летного состава ВСУ.

Об этом сообщил в своем Facebook министр обороны Степан Полторак.

"Выполняя поручение Президента Украины Петра Порошенко, только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим, входящих в летный состав ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", - написал он.

Так, зарплата командира бригады вырастет с 17 000 грн до 28 000 грн, командира эскадрильи - с 13 000 грн до 21 000 грн, летчиков - с 12 000 грн до 17 000 грн.

Зарплату и выплаты планируется увеличить с мая.

Министр добавил, что данное решение "будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины".

Как сообщал "Обозреватель", согласно бюджетной декларации Кабмина, в 2019 году в Украине вырастут зарплаты и пенсии.