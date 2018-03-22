В Украине повысили цены на газ

НАК “Нафтогаз” Украины с 1 апреля повышает стоимость газа для промышленных потребителей на 7,4-9,8%.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом", – говорится на официальном сайте национальной акционерной компании.

В частности, промышленные потребители с объемами закупки более 50 тыс. кубометров на условиях предоплаты заплатят 7225 грн/куб. м без НДС, а при оплате в течение месяца или после периода поставки газа – 7953 грн/куб. м без НДС.

Потребители, который закупают менее 50 тыс. кубометров, заплатят 7953 грн/куб. м без НДС, как и предприятия-посредники.

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