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В Украине построили в пять раз меньше общежитий для ВСУ, чем планировали

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В Украине в 2019 году построили 39 казарм улучшенного типа для размещения контрактников Вооруженных сил, вместо запланированных 184.

"По состоянию на сегодня, в 135 казармах ведутся строительно-монтажные работы. В 23 из них строительные работы должны закончиться уже в августе", – говорится в ответе Министерства обороны на запрос InfoResist.

По 10 казармам ведутся повторные закупки из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям подрядчиков.

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Кроме того, в этом году запланирована перестройка под казармы улучшенного типа пяти зданий. В трех из объектов строительно-монтажные работы ведутся, в двух – уже завершены.

При этом еще в феврале главный инженер Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ Александр Чергинец заявлял, что в первом полугодии будет введено в эксплуатацию более 100 зданий. Тогда же он отметил, что остальные казармы будут введены в эксплуатацию до конца года.

Напомним, что в марте 2018 года объявили начало торгов по 184 казармам, на их возведения было выделено 2,3 миллиарда гривен. Первые контракты были заключены 30 марта. В них планируется разместить 23 тысячи контрактников.

Работы по строительству казарм должны были быть выполнены до 31 октября 2018 года. С момента заключения договоров прошло уже около 500 дней.

В Украине в 2019 году построили 39 казарм улучшенного типа для размещения контрактников

В Украине в 2019 году построили 39 казарм улучшенного типа для размещения контрактников

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Украина
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