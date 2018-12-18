В Украине подсчитали, сколько бюджет заработает на "евробляхах"

Государственный бюджет Украины может получить до 10 миллиардов гривен от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить с них от 5 до 10 миллиардов гривен", – заявил заместитель министра финансов Сергей Верланов, говорится на сайте ведомства.

Однако, по его словам, многое зависит от того, когда именно их легализуют и вообще легализуют ли. В частности, есть определенная граница, когда растаможка "евробляхи" является экономически нецелесообразной.

"Как правило, это автомобили 13-20-летнего возраста. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины", – сообщил Верланов.

Замглавы Минфина также напомнил, что по закону, все деньги от растаможки авто на еврономерах, пойдут в Пенсионный фонд.

"Поэтому я хочу призвать всех автовладельцев помочь в его наполнении и таким образом позаботиться о своевременной выплате пенсий", – резюмировал Верланов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы машин на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.

Согласно данным Государственной фискальной службы, в Украину в режиме временного ввоза попали 2,7 млн автомобилей. Количество авто, ввезенных в режиме "транзит" и фактически находящихся в Украине с нарушением сроков, достигло 110,4 тыс., а в режиме "временного ввоза" с нарушением сроков – 207,4 тыс.