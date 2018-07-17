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В Украине подорожал евро

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Национальный банк во вторник, 17 июля, ослабил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,71 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 17 копеек.

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Курс доллара упал на 3 копейки – до 26,20 грн/$.

Средний курс продажи евро в банках упал на 4 копейки – до 30,85 грн/€.

При этом средний курс продажи доллара в банках снизился на 1 копейку – 26,30 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,30 до 29,50 грн/$.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на Обозревателе.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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