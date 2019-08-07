В Украине подешевел газ: на сколько упали цены

В Украине предприятия по итогам июля импортировали газ по средней цене 188,5 доллара или 4,8 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.
Таким образом, цена импорта за прошлый месяц снизилась на 4% по сравнению с июнем, сообщает "Интерфакс-Украина".
В частности, в начале лета украинские предприятия импортировали газ по средней цене 196,4 доллара или 5,16 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров.
В то же время в НАК "Нафтогаз Украины" отметили, что публикуемая Министерство экономического развития и торговли средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Предприятия по итогам июля импортировали газ по средней цене 188,5 доллара
Напомним, что с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр.
Повышение стоимости газа в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.
14 марта 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля команда Владимира Зеленского призвала "Нафтогаз" и Кабинет министров провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая.
В результате НАК и правительство достигли соглашения о снижении цены на газ в мае, но оно предусматривает, что стоимость увеличится, если рыночные цены снова будут выше установленного Кабмином уровня.
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