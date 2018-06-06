В Украине подешевел евро

Национальный банк в среду, 6 июня, укрепил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,53 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 14 копеек.

В то же время курс доллара вырос на 2 копейки до 26,15 грн/$.

При этом средний курс продажи евро в банках вырос на 1 копейку – до 30,72 грн/€.

Средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,13 грн/$.

В обменниках доллар подорожал на 3 копейки до 26,06 грн/$, а евро на 10 копеек – до 30,70 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.