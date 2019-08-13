В Украине озвучили условие снятия водной блокады Крыма

Украина возобновит поставки в аннексированный Крым воды из Днепра только после деоккупации полуострова Россией.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, комментируя желание оккупантов провести переговоры с Украиной о поставках воды.

Гданов напомнил, что Северокрымский канал был построен в 1963 году, чтобы обеспечить водой Автономную Республику Крым. Вода из Днепра предназначалась для развития промышленности, сельского хозяйства, а также пополняла подземные воды Крыма.

"Сейчас оккупанты незаконно бурят очень глубокие скважины, идет засоление почв. С водоснабжением для личного пользования граждан вопросов нет, но со временем этот вопрос может обостриться", – считает он.

"Что касается водоснабжения – инженерное сооружение запустится исключительно после деоккупации полуострова, когда будет восстановление суверенитета над территорией. Это наш рычаг давления на агрессора для освобождения временно оккупированных территорий", – подчеркнул экс-чиновник.

По его словам, оккупанты в соответствии с международными нормами должны нести полную ответственность за обеспечение водой территории и граждан.

"После того, как территория будет освобождена, претензии будут выставлены непосредственно стране-агрессору, они будут компенсировать все затраты, связанные с возобновлением работы Северокрымского канала", – отметил Гданов.

"Мы должны давить, чтобы Крым был непосильным бременем для России. А потом они его освободят. Такой рычаг, как перекрытие канала, должен работать для освобождения территорий... Если мы будем запускать воду, мы будем содействовать оккупационному режиму", – добавил он.

Северокрымский канал Shutterstock

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

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