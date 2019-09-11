В Украине объявили войну должникам по зарплате: кому грозят штрафы и тюрьма

В Украине с предприятий, имеющих долги по зарплате перед работниками, все чаще взыскивают деньги в принудительном порядке.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко. По его словам, только в Киеве в 2019 году с предприятий-должников было получено почти 30 млн грн.

"Мы все больше долгов по заработной плате взыскиваем. Ряд предприятий-должников годами вообще ничего не выплачивали. Но поскольку были созданы мобильные группы из числа государственных исполнителей, то мы начали описывать имущество, его реализовывать и за счет этого выплачивать долги по зарплате", – рассказал чиновник.

По его словам, раньше долгами по зарплате "никто особенно не занимался".

"Были другие производства, государственные исполнители были перегружены. Но было поставлено в приоритет, чтобы долги по зарплате взыскивать. Выезжает мобильная группа на предприятие, у нас есть исполнительное производство. Директору вручается требование о выплате зарплаты. Если это не происходит в ближайшее время, тогда описывается имущество, выставляется на реализацию через электронные торги. За счет реализованного имущества люди получают долги по зарплате", – объяснил он.

Куценко сообщил, что с начала года в Киеве государственные исполнители взыскали 29 млн грн долгов по зарплате.

"Есть у нас рекордсмены, которые частично платят или ничего не хотят выплачивать. "Укрзалізниця", например – 9 млн грн долгов по городу Киеву. Там сильная команда юристов, из-за этого они могут отстаивать свои интересы, хотя мы знаем, что "Укрзалізниця" нормально работает, поезда ездят, билеты мы покупаем. Удалось недавно взыскать 127 тыс. грн в пользу 127 человек. Пришлось равномерно разделить. Но еще большая сумма остается. Далее завод "Маяк" – 13 млн грн долгов. ПАО "Мостобуд", которые строят мосты – у них 7 млн грн", – рассказал он.

Как отметил представитель Минюста, исполнительная служба включается в работу после решения суда.

"Первая инстанция – обращение к руководству. Но мы с вами говорим о случаях, когда руководство уже не реагирует или его просто нет. Ответственность руководителя может быть и уголовной – статья 175 Уголовного кодекса предусматривает до 2 лет лишения свободы. Это в случае, если руководитель предприятия утаивал доходы и не платил работникам зарплату. То есть деньги есть, а зарплату не платят. Другой случай, если реально денег нет и не платит, то там административная ответственность, просто штраф", – объяснил Куценко.

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

В июле 2019 года средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 971 грн. Это на 1,7% выше, чем было в июне, и на 19,6% больше, чем в июле 2018 года.

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