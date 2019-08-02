В Украине обвалились цены на бензин: что произошло

В Украине АЗС за последний месяц снизили цены на бензин более чем на 1,3 гривни.

В итоге в первые дни августа заправить полный бак на 48 литров бензином А-95 обойдется на 64 гривни дешевле, чем месяц назад, сообщает "Сегодня".

В частности, цена на горючее по состоянию на 2 августа упали так:

А-95+ – минус 1,23 гривни;

А-95 – минус 1,34 гривни;

А-92 – минус 1,35 гривни;

Дизтопливо – минус 1,35 гривни;

Автогаз – минус 1,14 гривни.

При этом эксперты отмечают, что тенденции к росту цен на разные виды бензина и дизтопливо нет.

В частности, аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко считает, что потенциал для снижения цен на горючее остается в пределах одной-двух гривень.

"Если дизель в опте можно купить за 21 гривню, то на заправках он – по 28. Я не помню, чтобы так долго держалась такая наценка. Пять гривен – это потолок, а обычно, в среднем – три-четыре гривни. Когда розница не реагирует на провал в опте, то это очень странно", – резюмировал он.

До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники.

Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек. Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники – запас "прочности" составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе.

АЗС за последний месяц снизили цены на бензин более чем на 1,3 гривни

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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