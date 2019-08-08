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В Украине обвалились цены на автогаз: сколько стоит топливо

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В Украине на АЗС средние цены на газ для автомобилей снизились на 50 копеек.

В частности, в четверг, 8 августа, автогаз продается в среднем по 11,17 гривни, сообщает ТСН.

Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 9,95 гривни, максимальная – 12,39 гривни.

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В то же время средние цены на бензин и дизельное топливо остались неизменными.

Литр бензина категории А-95 стоит в среднем 29,09 гривни. В зависимости от заправок, цена на топливо колеблется от 26,69 гривни до 31,49 гривни.

Литр дизельного топлива обойдется в среднем в 27,24 гривни. Минимальная стоимость – 24,49 гривни, максимальная – 29,99 гривни.

Средние цены на газ для автомобилей снизились на 50 копеек

Средние цены на газ для автомобилей снизились на 50 копеек

"Экономическая правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, АЗС за последний месяц снизили цены на бензин более чем на 1,3 гривни.

В итоге в начале августа заправить полный бак на 48 литров бензином А-95 обойдется на 64 гривни дешевле, чем месяц назад.

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Темы
Бензин в Украине Автогаз
Место
Украина
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Мокши, а сколько в недоросии стоит газ для авто?
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