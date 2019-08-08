В Украине обвалились цены на автогаз: сколько стоит топливо

В Украине на АЗС средние цены на газ для автомобилей снизились на 50 копеек.

В частности, в четверг, 8 августа, автогаз продается в среднем по 11,17 гривни, сообщает ТСН.

Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 9,95 гривни, максимальная – 12,39 гривни.

В то же время средние цены на бензин и дизельное топливо остались неизменными.

Литр бензина категории А-95 стоит в среднем 29,09 гривни. В зависимости от заправок, цена на топливо колеблется от 26,69 гривни до 31,49 гривни.

Литр дизельного топлива обойдется в среднем в 27,24 гривни. Минимальная стоимость – 24,49 гривни, максимальная – 29,99 гривни.

Средние цены на газ для автомобилей снизились на 50 копеек "Экономическая правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, АЗС за последний месяц снизили цены на бензин более чем на 1,3 гривни.

В итоге в начале августа заправить полный бак на 48 литров бензином А-95 обойдется на 64 гривни дешевле, чем месяц назад.

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