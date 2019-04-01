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В Украине начали отключать отопление: в каких городах

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В Украине в некоторых городах уже начали отключать отопление, несмотря на тот факт, что отопительный сезон официально заканчивается 15 апреля.

В Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилого фонда, предприятий и организаций согласно распоряжению считается 31 марта.

На сайте горсовета Одессы указано, что в понедельник, 1 апреля, в городе завершается отопительный сезон.

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Кроме того, 1 апреля в Днепре завершается отопительный сезон. На сайте горсовета говорится об окончании отопительного сезона в 2018-2019 годах 1 апреля. Такое решение обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха.

В Украине начали отключать отопление: в каких городах

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля снижается цена на газ для бытовых потребителей на 2%. При этом не устанавливается максимально возможная торговая наценка поставщика.

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Тема
Отопительный сезон в Украине
Место
Украина
Теги
теплоУкраина
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