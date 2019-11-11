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11 ноября • обновлено в 09:52
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Телефоны уберут? У Гончарука задумали кардинальную реформу со связью

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, нельзя сломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", – сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам министра, "наше бедное государство" не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи.

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"Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", – заявил Дубилет.

Он отметил, что правильное шифрование и использование общих каналов связи – это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

"Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", – подчеркнул Дубилет.

При этом министр добавил, что это лишь предварительный концепт, который нужно обсуждать с экспертным сообществом.

Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи приложением для смартфонов

Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи приложением для смартфонов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах правительства отказаться от бумажного документообмена в работе государственного аппарата.

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Персона
Александр Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да куйня это все хакеры взлампют
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