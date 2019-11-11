Телефоны уберут? У Гончарука задумали кардинальную реформу со связью

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

"Представьте себе, что вместо этих древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой связи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, нельзя сломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi", – сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам министра, "наше бедное государство" не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи.

"Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух", – заявил Дубилет.

Он отметил, что правильное шифрование и использование общих каналов связи – это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала.

"Здесь нет компромиссов с безопасностью. Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться", – подчеркнул Дубилет.

При этом министр добавил, что это лишь предварительный концепт, который нужно обсуждать с экспертным сообществом.

Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи приложением для смартфонов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о планах правительства отказаться от бумажного документообмена в работе государственного аппарата.

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