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В Украине могут ужесточить требования к застройщикам: все подробности

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В Украине не хватает учреждений социальной инфраструктуры, в связи с чем правительство может ужесточить требования к застройщикам.

С поручением разобраться в ситуации обратился в Министерство регионального развития премьер-министр Владимир Гройсман. Как написал он на своей странице в Twitter, ситуация остается неутешительной, несмотря на изменения в государственных строительных нормах.

"Дал поручение Минрегионстрою - проанализировать состояние застройки украинских городов и районных центров. Появляются новые жилые массивы, в стоимость квартир и магазинов закладываются средства и на социальную инфраструктуру. Но по факту – школ, садиков, поликлиник недостаточно", - написал он.

В частности, премьер-министр потребовал ужесточить требования к застройщикам. Он заверил, что как только будет готов проект, правительство его утвердит.

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В Украине могут ужесточить требования к застройщикам: все подробности

Politeka

"Требую от Минрегиона разработать более жесткие требования к застройщикам о наличии социальной инфраструктуры в новых массивах. Жилье строится быстро, люди платят большие средства, а потом страдают. При отсутствии школ дети вынуждены учиться в три смены! Я не против деятельности застройщиков, но где инфраструктура для жителей? Средства на нее есть! Я даю две недели – рассчитываю увидеть развернутый анализ ситуации и пути исправления дел там, где злоупотребления очевидны", - заявил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Киеве во время стройки многоэтажного дома сорвалась и упала на автомобиль деревянная балка. В результате ЧП пострадал один человек.

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Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
квартирастроительствоправительство
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