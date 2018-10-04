МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

Цены на бензин могут резко взлететь: когда подорожает и как украинцев дурят на АЗС

1.5тЧитать материал на украинском

В Украине с начала лета средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,2 грн за литр. Так, если еще в июне средняя цена составляла 30,2 грн, на данный момент цены подскочили до 32,49 грн. И это далеко не предел. Если нефть продолжит дорожать, а гривня – дешеветь, украинцы уже в этом году будут покупать бензин по 35-36 грн за литр.

При этом рост цен не всегда отображается на качестве продукции. Союз потребителей Украины, который проверил целый ряд крупных авто-заправочных станций (АЗС), обнаружил серьезные нарушения.

OBOZREVATEL разобрался, как могут вырасти цены на топливо в Украине и на каких АЗС чаще всего нарушают правила.

Почему дорожает бензин

Нефть марки Brent с начала года подорожала с $68.8 до около $86 за баррель. Это четырехлетний рекорд. К стоимости "черного золота" привязаны цены и на светлые нефтепродукты. Следом за нефтью дорожает и импортный бензин. Украина же из 10 литров бензина, который продается на АЗС, 8 литров закупает за границей. Как рассказал эксперт энергетических рынков Геннадий Рябцев, подорожание импорта на 1% может привести к росту цена на бензин марки А-95 на 10 коп.

Цены на бензин могут резко взлететь: когда подорожает и как украинцев дурят на АЗС

Но и это не предел. Экспорт нефти сокращается из-за американских санкций против Ирана. Снижение предложения приводит к росту цен. По оценкам одной из крупнейших в мире энергетических компаний Mercuria Energy Group Ltd., уже к концу этого года баррель может подорожать до $100. А это может привести к подорожанию литра А-95 в Украине еще как минимум на 2 грн.

Новости
Что будет с ценами на бензин в Украине: озвучен прогноз до конца года

"Общий тренд идет на возрастание. Это означает, что будут дорожать нефтепродукты на границе по той пропорции, которую я назвал. Каждый процент на границе - плюс 10 копеек на заправках приблизительно через 2 недели", - добавил эксперт.

Кроме того, если летом курс доллара был на уровне 25,5 грн/$, на данный момент стоимость валюты перешагнула психологическую отметку в 28 грн/$. По словам экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, подорожание доллара на 1 грн приводит к росту цен на бензин – на 85 коп. В конце этого года, согласно прогнозу правительства, курс национальной валюты может быть на уровне 29,4 грн/$. В результате А-95 может вырасти в цене еще на 1,2 грн.

Новости
Вслед за бензином в Украине подорожал автогаз: названы цены

Таким образом, уже в конце 2018-го бензин может стоить 35,7 грн за литр. Правда, как поясняет Косянчук, операторы очень аккуратно пересматривают цены – боятся потерять. Есть условно постоянные затраты, такие как содержание самих сетей, зарплаты сотрудникам, налоги, транспортировка и т.д. Все эти расходы закладываются в конечную стоимость бензина. И чем меньше топлива удается продать, тем больше будут цены.

При этом Косянчук отмечает: и цены на импорт, и курс доллара снижаться в ближайшее время не будет. Соответственно, цены на бензин будут расти. При этом эксперт отмечает: точно спрогнозировать рост – сложно. Составляющая цен зависит от экономики конкретного предприятия. К примеру, уже сейчас стоимость А-95 на автозаправках сети Shell составляет около 34,79 грн за литр. В то же время на АЗС "Укрнафты" - 32 грн/литр.

Качество оставляет желать лучшего

Несколько дней назад "Союз потребителей Украины" и "Международная академия стандартизации" (МАС) презентовали исследования качества нефтепродуктов на крупнейших АЗС в Украине. Действующему стандарту для светлых нефтепродуктов "Евро-5", утверждают в организациях, не соответствует топливо на станциях БРСМ. Нарушения касается слишком малое октановое число (в бензине) и слишком маленькую температуру возгорания (для дизтоплива).


По словам исполнительного директора Союза потребителей Максима Несмиянова, на станциях БРСМ и UPG также обнаружили просроченные товары. Среди исследуемых станций нашлись и те, кто недоливали бензин.

Проверить качество топлива можно в лабораторных условиях. Однако, значительное нарушение в норме можно определить и самостоятельно. К примеру, бензин с примесями керосина оставляет на листе бумаги жирные пятна. Если в бензине есть солярка, то на поверхности, с которой он соприкасался, остается жирный след.

К слову, операторы рынка АЗС работать в убыток не будут. В условиях, когда появляются экономические обоснования для повышения тарифов, в отдельных случаях, чтобы не потерять клиентов из-за высоких цен, они также могут пожертвовать качеством. О том, как работают крупнейшие сети АЗС, где безопасно покупать топливо и от чего зависят их цены, читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Читайте все новости по теме "Бензин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Объект
Нефтегаздобыча
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
6
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стратусов Додж
Стратусов Додж
Да плевать на цену бензина! Подумаешь, 82 российских рубля за литр! Не в деньгах счастье, а в СВОБОДЕ! Объясните машине, что она теперь СВОБОДНА, и она заведется и поедет без бензина!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хохлов Свин
Хохлов Свин
Зато певолюцию свершили, свободные теперь. Никак за вас не нарадуюсь)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги