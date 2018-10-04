Цены на бензин могут резко взлететь: когда подорожает и как украинцев дурят на АЗС

В Украине с начала лета средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,2 грн за литр. Так, если еще в июне средняя цена составляла 30,2 грн, на данный момент цены подскочили до 32,49 грн. И это далеко не предел. Если нефть продолжит дорожать, а гривня – дешеветь, украинцы уже в этом году будут покупать бензин по 35-36 грн за литр.

При этом рост цен не всегда отображается на качестве продукции. Союз потребителей Украины, который проверил целый ряд крупных авто-заправочных станций (АЗС), обнаружил серьезные нарушения.

OBOZREVATEL разобрался, как могут вырасти цены на топливо в Украине и на каких АЗС чаще всего нарушают правила.

Почему дорожает бензин

Нефть марки Brent с начала года подорожала с $68.8 до около $86 за баррель. Это четырехлетний рекорд. К стоимости "черного золота" привязаны цены и на светлые нефтепродукты. Следом за нефтью дорожает и импортный бензин. Украина же из 10 литров бензина, который продается на АЗС, 8 литров закупает за границей. Как рассказал эксперт энергетических рынков Геннадий Рябцев, подорожание импорта на 1% может привести к росту цена на бензин марки А-95 на 10 коп.

Но и это не предел. Экспорт нефти сокращается из-за американских санкций против Ирана. Снижение предложения приводит к росту цен. По оценкам одной из крупнейших в мире энергетических компаний Mercuria Energy Group Ltd., уже к концу этого года баррель может подорожать до $100. А это может привести к подорожанию литра А-95 в Украине еще как минимум на 2 грн.

"Общий тренд идет на возрастание. Это означает, что будут дорожать нефтепродукты на границе по той пропорции, которую я назвал. Каждый процент на границе - плюс 10 копеек на заправках приблизительно через 2 недели", - добавил эксперт.

Кроме того, если летом курс доллара был на уровне 25,5 грн/$, на данный момент стоимость валюты перешагнула психологическую отметку в 28 грн/$. По словам экс-президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука, подорожание доллара на 1 грн приводит к росту цен на бензин – на 85 коп. В конце этого года, согласно прогнозу правительства, курс национальной валюты может быть на уровне 29,4 грн/$. В результате А-95 может вырасти в цене еще на 1,2 грн.

Таким образом, уже в конце 2018-го бензин может стоить 35,7 грн за литр. Правда, как поясняет Косянчук, операторы очень аккуратно пересматривают цены – боятся потерять. Есть условно постоянные затраты, такие как содержание самих сетей, зарплаты сотрудникам, налоги, транспортировка и т.д. Все эти расходы закладываются в конечную стоимость бензина. И чем меньше топлива удается продать, тем больше будут цены.

При этом Косянчук отмечает: и цены на импорт, и курс доллара снижаться в ближайшее время не будет. Соответственно, цены на бензин будут расти. При этом эксперт отмечает: точно спрогнозировать рост – сложно. Составляющая цен зависит от экономики конкретного предприятия. К примеру, уже сейчас стоимость А-95 на автозаправках сети Shell составляет около 34,79 грн за литр. В то же время на АЗС "Укрнафты" - 32 грн/литр.

Качество оставляет желать лучшего

Несколько дней назад "Союз потребителей Украины" и "Международная академия стандартизации" (МАС) презентовали исследования качества нефтепродуктов на крупнейших АЗС в Украине. Действующему стандарту для светлых нефтепродуктов "Евро-5", утверждают в организациях, не соответствует топливо на станциях БРСМ. Нарушения касается слишком малое октановое число (в бензине) и слишком маленькую температуру возгорания (для дизтоплива).





По словам исполнительного директора Союза потребителей Максима Несмиянова, на станциях БРСМ и UPG также обнаружили просроченные товары. Среди исследуемых станций нашлись и те, кто недоливали бензин.

Проверить качество топлива можно в лабораторных условиях. Однако, значительное нарушение в норме можно определить и самостоятельно. К примеру, бензин с примесями керосина оставляет на листе бумаги жирные пятна. Если в бензине есть солярка, то на поверхности, с которой он соприкасался, остается жирный след.

К слову, операторы рынка АЗС работать в убыток не будут. В условиях, когда появляются экономические обоснования для повышения тарифов, в отдельных случаях, чтобы не потерять клиентов из-за высоких цен, они также могут пожертвовать качеством. О том, как работают крупнейшие сети АЗС, где безопасно покупать топливо и от чего зависят их цены, читайте вскоре на OBOZREVATEL.