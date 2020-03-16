В Украине медикам пообещали 200% надбавки к зарплате из-за коронавируса

Сотрудникам украинских больниц, задействованным в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, будут выплачивать повышенную зарплату.

В частности, дополнительные надбавки могут составить 200 процентов. Об этом заявил глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий на брифинге 16 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Дополнительные надбавки для медперсонала и других сотрудников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса: согласовали где-то на уровне 200%", – сказал он.

Медикам пообещали 200% надбавки к зарплате в связи с коронавирусом

При этом Радуцкий подчеркнул, что надбавка будет выплачиваться только тем медицинским работникам, которые работают с людьми, инфицированными коронавирусом.

По его словам, Верховная Рада собирается рассмотреть этот вопрос и проголосовать уже на внеочередном заседании, которое состоится 17 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве частная клиника Eurolab заявила, что имеет в наличии экспресс-тесты для выявления коронавируса COVID-19 по цене 16 000 гривен, что крайне возмутило украинский.

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