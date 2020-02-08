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9 февраля • обновлено в 02:59
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В Украине изменили размер пенсий на 2020-й год: сколько и кто получает

27.6т
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В Украине в 2020-м году средний размер пенсии установлен на уровне 3082,98 грн.

Такие данные по состоянию на 1 января обнародовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на своей странице в Facebook. Такая цифра подсчитана на основе средней выплаты для 11,3 млн пенсионеров. При этом продолжали работать 2,6 млн пенсионеров.

В Украине изменили размер пенсий на 2020-й год: сколько и кто получает

Распределение пенсионеров по видам и размеру назначенных выплат:

по возрасту 3064 грн, 75,4% пенсионеров,

по инвалидности 2641 грн, 12,8% пенсионеров,

в случае утраты кормильца 2916 грн, 5,7% пенсионеров,

за выслугу лет 4500 грн, 5,4% пенсионеров,

социальные пенсии 1644 грн, 0,7% пенсионеров.

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Основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к 2028-му 45% украинцев, которые достигли 60 лет, останутся без пенсии из-за отсутствия стажа. Для них Пенсионный фонд предлагает два сценария покупки недостающих лет.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Тег
пенсии
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
онижедеты довольны?
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Я получаю 1600, а судья 45000. А средняя 3100. Ну прям нарадоваться не могу
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Прикольно, моя мать имеет стаж 47 лет, пенсия 2,460грн. Как на эти деньги можно прожить? Каждый месяц отсылаю ей 200 евро. Вот вам пенсионная реформа. Украинское правительство в мусорку, начиная с Кравчука.
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