В Украине хотят отменить акциз на импорт авто: чего ждать

В Украине в случае отмены акциза на импорт авто, продажи новых автомобилей не вырастут. При этом б/у иномарок на дорогах станет значительно больше.

Об этом в эфире ObozTV рассказал автоюрист Денис Конюшко, комментируя соответствующий законопроект №2132, внесенный в Верховную Раду.

По его словам, в случае принятия законопроекта автомобили подешевеют, поскольку именно акциз занимает наибольшую часть в таможенных платежах.

"Возможно, решили улучшить людям жизнь. Но вопрос по поводу 15-летних автомобилей и старше, в которых может быть проблема с экологией. В данном случае надо было поставить блок в соответствии с уровнем Евро – не меньше Евро-5, например, или Евро-4. Тогда бы я логику в этом видел. А так мы снова получим десятки тысяч "Ауди-80" 1990 года", – считает Конюшко.

По словам автоюриста, акциз на новые автомобили 50-150 евро не так сильно будет влиять на их стоимость.

"Возникает вопрос, что ты будешь покупать – б/у автомобиль из Европы или Америки, или все-таки новый автомобиль. По моему мнению, кто планировал купить новый автомобиль, купит его независимо от того, будет он стоить больше или меньше на 150 евро. На покупку именно новых автомобилей в салоне это не повлияет, но точно повлияет на количество импортных б/у автомобилей из Америки или Европы", – заключил он.

retailers.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее автоюрист Денис Конюшко дал прогноз относительно льгот для водителей авто на еврономерах.

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