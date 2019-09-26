В Украине грядет масштабная приватизация: Зеленский в США озвучил сроки

В четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с представителями бизнес-кругов США и призвал их инвестировать в нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, президент заявил, что в октябре будет рассмотрен законопроект о существенном сокращении списка предприятий, запрещенных к приватизации. "Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", – сказал Зеленский.

В Украине грядет приватизация: Зеленский озвучил сроки Пресс-служба ОП

Президент призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину, озвучив обнадеживающие данные об экономике.

"Принят ряд законов, которые значительно увеличивают прозрачность регулирования финансовой сферы. На фоне этих изменений вырос кредитный рейтинг Украины – с В- до В и улучшилось прогноз со "стабильного" на "позитивный" агентства Fitch Rating. Экономика растет уже 14 кварталов подряд и достигла 4,6% во 2-м квартале этого года", – пояснил он.

"Мы и дальше будем сотрудничать с нашими международными партнерами – Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми учреждениями", – добавил Зеленский.

Также президент обратил внимание на то, что в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Зеленский встретился с бизнесменами США Пресс-служба ОП

Зеленский подчеркнул, что новая украинская власть имеет стремления и возможности решить все проблемы иностранных инвесторов в нашей стране, и приглашает западный бизнес стать частью процесса трансформации Украины в европейскую развитое государство.

"Именно это для нас самое важное: мы идентифицируем и системно решим все проблемы западных компаний в Украине – от проблемы на таможнях и в налоговой к защите прав инвесторов и защиты прав интеллектуальной собственности", – пообещал он.

"Мы будем реформировать судебную систему, чтобы каждый инвестор – будь то западный или украинский - мог уверенно рассчитывать на справедливость. Мы также уже начали реформу правоохранительных органов, чтобы обеспечить расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания за них", – добавил Зеленский.

Глава государства призвал инвесторов верить в Украину и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать это доверие. "Вместе, я уверен, мы достигнем успеха", – отметил президент.

Зеленский встретился с бизнесменами США Пресс-служба ОП

Зеленский встретился с бизнесменами США Пресс-служба ОП

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Зеленского заявили, что большие государственные компании-монополисты нужно разделять и продавать по частям.

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