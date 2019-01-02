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В Украине арестовали недвижимость экс-главы ГФС

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Соломенский районный суд Киева наложил арест на часть имущества бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Соответствующее ходатайство прокуратуры было рассмотрено 10 декабря 2018 года, сообщила спикер суда Яна Квитченко, передает "Левый берег".

По ее словам, суд частично удовлетворил ходатайство и арестовал имущество Продана. Согласно решению суда, в частности, арестовано недвижимое имущество экс-и.о. главы ГФС.

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Само решение суда закрыто и не может быть обнародовано согласно закону.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что еще не получили определения суда об аресте имущества.

Мирослав Продан

Мирослав Продан

Facebook Мирослава Продана

Напомним, что Продан сложил полномочия и.о. главы ГФС в начале сентября по собственному желанию. Причиной такого шага стало желание чиновника участвовать в конкурсе на должность главы ГФС, объявленном Кабмином.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября 2018 года САП подписала письменное уведомление о подозрении экс-председателю Государственной фискальной службы. Продан дважды не явился на вызовы в прокуратуру для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (приобретение должностным лицом активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами).

Персона
Мирослав Продан
Место
Украина
Тег
Государственная фискальная служба Украины
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