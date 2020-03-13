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13 марта • обновлено в 11:52
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В Украине проверят цены на медицинские маски и накажут спекулянтов

1.1т
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Правительство поручило Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в Украине на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

Медицинская маска

Медицинская маска

"Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - заявил Ляшко.

Заместитель министра утверждает, что спекулянты будут привлечены к ответственности. На эту тему уже было проведено совещание с представителями Антимонопольного комитета. "Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на коронавирусе в Украине зарабатывают мошенники: маски взлетели в цене и пропали из аптек. Нехватка масок наблюдается в стране уже около месяца, кое-где еще можно найти товар в наличии, но в основном ситуация плачевная.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
правительство медицина
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Так масок взагалі в аптеках Тернополя нема. Нехай долбанутий Ляшко і його братва по аптеках пройдуться!
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