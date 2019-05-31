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МирСпорт

/Mакроэкономика

Дефолт в Украине: в СНБО сделали заявление

4.5тЧитать материал на украинском

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступил против идеи олигарха Игоря Коломойского об объявлении дефолта Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". По его словам, он не является сторонником такого сценария.

"Это мнение отдельного бизнесмена. Государство и государственные органы придерживаются иной позиции. Мы действуем в интересах граждан", — добавил Данилюк.

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Александр Данилюк

Александр Данилюк

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Секретар СНБО призвал не вредить достигнутой непростым путем финансовой стабильности, а наоборот — поддерживать и развивать позитивные сдвиги.

Он считает, что украинская власть должна рассмотреть ситуацию в энергетической отрасли и начать решать проблемы, которые там накопились.

По его словам, именно этому будет посвящено заседание СНБО в пятницу, 31 мая. "Мы хотим заслушать и понять плюсы и минусы. Завтра проведем профессиональную дискуссию по этому поводу. Никакой политики — только анализ и ответственные решения", — подчеркнул Данилюк. Вместе с тем он уклонился от четкого ответа на вопрос, может ли рост тарифов стать следствием такого решения проблем.

Напомним, что украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ — достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959-го), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", — отметил он.

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Персоны
экс-министр Александр ДанилюкИгорь Коломойский
Место
Украина
Теги
СНБОдефолтУкраина
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Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Здається, Коломойський повинен публічно визнати, що він пожартував щодо оголошення Україною дефолту.
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