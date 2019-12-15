В "Слуге народа" объяснили, когда в Украине кончится эпоха бедности

Признаком окончания в Украине "эпохи бедности" станет повышение средней пенсии от 3 до 5-6 тыс. грн в течение следующих пяти лет.

Об этом рассказала в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа, комментируя планы украинской власти.

"Давайте говорить о каких-то конкретных показателях результативности. Для меня совершенно ужасающей является цифра, что средняя пенсия сегодня в Украине 3 тыс. грн. Невозможно жить на эти деньги", – заявила Пидласа.

"У кого-то даже меньше, чем 3 тыс. грн. Это недостойная жизнь для пенсионеров. Для меня показателем того, что у нас оканчивается эпоха бедности, стал бы постепенный рост этих пенсий в течение пяти лет до 5-6 тыс. грн", – сказала она.

Депутат уточнила, что средняя пенсия в 5 тыс. грн еще не означает, что "эпоха бедности" завершилась, но "это будет большой шаг в этом направлении". Пидласа констатировала, что в Украине "средняя пенсия растет очень медленно, нужно это ускорять".

Также нардеп отметила, что бедность "зависит от того, как национальный доход распределяется между гражданами".

"Есть такие страны, в которых работает одна отрасль, например, добывающая. Классическое ресурсное проклятие. При этом выгоду получает 0,5% от самых богатых людей, которые заняты в этом добывающем бизнесе. Наша цель – более справедливое распределение этого богатства в первую очередь, а во вторую очередь – прибыли, которую государство, бизнес и вся экономика получает", – заключила она.

antikor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить "эпоху бедности" до конца своей каденции (2024 год).

"12 миллионов пенсионеров мы разбили на критерии. Сначала мы повысим сильно от 400 до 1100 грн пенсионерам, которым более 80 лет... Мы на них выделим 13 млрд грн в 2020 году. Затем мы хотим снижать показатель: 75+, 70+ и дальше", – сообщил президент.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал удвоить прожиточный минимум – до 4200 грн.

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