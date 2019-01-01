В России забили тревогу: стране грозит масштабный кризис

В России обеспокоены возможным резким повышением цен, несмотря на слова президента РФ Владимира Путина о том, что его не будет. Эксперты предрекли стране повторение кризиса 2008-го года.

Как сказано в материале агентства "Федерал пресс", главной причиной инфляции станет повышение НДС и произошедшее в 2018 году ослабление рубля.

По словам аналитика Гирея Бекирова, в России в 2019-м году вырастут цены практически на все товары.

"В 2019 году вырастут цены практически на все. Но нужно понимать, что повышение цен будет прежде всего не из-за роста НДС на 2 %, а из-за обесценивания валют. НДС повышают из-за снижения объема налоговых сборов, чтобы компенсировать убытки. Это может повысить стоимость товара для потребителя максимум на 3%, но в реальности она вырастет примерно на 10–15%, в первую очередь на импортные товары. Ретейл поднимет цены на сельхозпродукцию за счет подорожания бензина и других составляющих", - пояснил он.

Аналитик отметил, что экономические проблемы России связаны прежде всего с геополитическим кризисом.

"Фиксируется кризис потребления, который связан со снижением платежеспособности населения, денежная масса "схлопывается", останавливает движение. Это продолжается с 2014 года. Идет изменение глобальной модели экономики: от единой финансовой системы к условно региональным системам, мощным местным экономикам. Кризис еще не вошел в острую фазу. Эксперты прогнозируют падение международных рынков и повторение кризиса 2008 года в будущем году, но более растянутого по времени. В течение двух лет остановятся все капиталы", - считает он.

По его словам, для населения это означает гарантированное повышение цен, так как предприниматели будут компенсировать недостаток спроса, падение доходов граждан и обесценивание валют, которые не будут иметь полноценного обеспечения.

"Смягчить ситуацию и удовлетворить спрос в условиях отсутствия денег можно за счет легального бартера внутри производственных или потребительских кооперативных систем. То есть если денежная масса падает и идут кассовые разрывы, люди внутри коопераций могут обмениваться товарами", - заключил Бекиров.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики считают, что в ближайшее время не стоит ждать глобального мирового кризиса, а лишь незначительное замедление экономического роста.

Напомним, в России среди населения растет паника из-за указания банков проверять безналичные платежи. Граждане все чаще сталкиваются с тем, что кредитные учреждения блокируют банковский перевод на небольшую сумму и просят объяснить его назначение.

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