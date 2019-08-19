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В России рубль резко обвалился по отношению к мировым валютам

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В России официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 копейки и составил 73,9484 руб.

Об этом говорится на официальном сайте Банка России. При этом также официальный курс американской валюты увеличился на 61,21 коп. — до 66,6082 руб.

"Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на основе официальных курсов, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 66,32 коп. — до 69,9113 руб." — сказано в сообщении.

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В России рубль резко обвалился по отношению к мировым валютам

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа в России курс доллара превысил отметку 66 рублей, а курс евро — 74 рубля впервые с апреля.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
курс валют евро доллар
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