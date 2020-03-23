В России назвали цену на нефть катастрофической, а последствия – ужасными

Период новой ценовой войны на нефтяном рынке будет "действительно ужасным" для России, а последствия выхода из ОПЕК+ не могли даже представить те, кто его лоббировал.
Об этом заявил вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун, передает "Белрынок".
Как напоминает старший стратег-аналитик по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management Тимоти Эш, что еще в конце февраля нефть торговалась выше 50 долларов за баррель. Но уже 18 марта российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала на 22% до 18,64 долларов за баррель. Это минимальная цена с февраля 2002 года.
Цены на нефть упали
В свою очередь, Федун подтвердил, что цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже 25 долларов за баррель, является катастрофической.
"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (после развала сделки ОПЕК+), он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от 20 долларов до 25 долларов минус от существующей цены", – заявил Федун.
Он также отметил, что на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, "никакая идея о выходе России из сделки не обсуждалась".
"Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+) активно лоббировали. Но даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов", - отметил Федун.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.
Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.
Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.
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