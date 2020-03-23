В России назвали цену на нефть катастрофической, а последствия – ужасными

Период новой ценовой войны на нефтяном рынке будет "действительно ужасным" для России, а последствия выхода из ОПЕК+ не могли даже представить те, кто его лоббировал.

Об этом заявил вице-президент крупнейшей российской частной нефтяной компании "Лукойл" Леонид Федун, передает "Белрынок".

Как напоминает старший стратег-аналитик по развивающимся рынкам в Bluebay Asset Management Тимоти Эш, что еще в конце февраля нефть торговалась выше 50 долларов за баррель. Но уже 18 марта российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала на 22% до 18,64 долларов за баррель. Это минимальная цена с февраля 2002 года.

Цены на нефть упали

В свою очередь, Федун подтвердил, что цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже 25 долларов за баррель, является катастрофической.

"Да, сейчас коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел (после развала сделки ОПЕК+), он дает цену, примерно по нашим подсчетам, от 20 долларов до 25 долларов минус от существующей цены", – заявил Федун.

Он также отметил, что на совещании нефтяников с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось за несколько дней до развала соглашения ОПЕК+, "никакая идея о выходе России из сделки не обсуждалась".

"Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее (идею о выходе из сделки ОПЕК+) активно лоббировали. Но даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов", - отметил Федун.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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