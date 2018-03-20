В Раде зарегистрирован проект о Нацбюро финансовой безопасности: все подробности

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина объяснила, что будет представлять собою документ после вступления в силу. Кроме того, она ответила критикам инициативы, среди которых был народный депутат от фракции Блока Порошенко Мустафа Найем.

"Сегодня под №8157 зарегистрировала законопроект "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины". Уважаемые журналисты, эксперты и те, кто называет себя экспертами! Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Все ключевые положения законопроекта уже проговорены. Еще раз обращаю на них внимание", – написала Южанина на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что в день вступления в силу НБФБ налоговая милиция исчезнет. Для ликвидации необходимо провести определенные процедуры, которые требуют времени.

"Например: закончить все начатые налоговой милицией уголовные производства, уволить работников, передать имущество, решить множество других юридических, административных и хозяйственных вопросов. Все эти ликвидационные процедуры полностью относятся к полномочиям правительства, в частности Министерства финансов", – отметила глава парламентского комитета.

Южанина добавила, что НБФБ предлагается создать как единый орган, целью деятельности которого будет противодействие преступлениям, которые прямо или косвенно наносят ущерб публичным финансам. Таким образом, он создается для борьбы с теми, кто разворовывает бюджетные средства:

прямо из бюджета,

за неуплату налогов,

любым другим способом,

строит преступные финансовые схемы,

искажает конкурентную среду,

кто несет реальную угрозу финансовой безопасности государства.

"Давление на бизнес уменьшится хотя бы потому, что предусмотренные законопроектом нормы не позволят нарушать уголовные производства в случаях, когда отсутствуют доказательства фактического нанесения государству значительного ущерба или такие убытки вовремя возмещены. Невозможным будет уголовное преследование предпринимателей на основании неподтвержденных сообщений по неуплате налогов, несогласованных актов и справок налоговиков (сегодня это 80% работы налоговой милиции) или государственных аудиторов", – заявила Южанина.

Она добавила, что такой подход закреплен в законопроекте внесением соответствующих изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы (абз. 4 изменений в статью 214 УПК).

"Касательно количества контролирующих органов, то больше их не станет - с созданием НБФБ существования налоговой милиции станет незаконным и нецелесообразным. Заключительным положением вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс о передаче в компетенцию НБФБ всех преступлений в сфере публичных финансов и запрета всем правоохранительным органам выходить за пределы своих полномочий. Это означает, что в связи с расследованием экономических преступлений предприниматели будут иметь дело только с одним НБФБ", – подчеркнула Южанина.

Глава комитета также пояснила, что создание НБФБ как отдельного независимого органа именно с такими функциями и полномочиями обоснованно следующими пунктами:

функционирование налоговой милиции в составе ГФС Украины дает возможность использовать ее для давления на бизнес. По европейской практике государственный орган, который администрирует уплату налогов, не должен иметь правоохранительных функций, именно потому что это несет высокие коррупционные риски;

в Украине назрела необходимость объединения в едином правоохранительном органе функции противодействия преступлениям как в сфере наполнения бюджета, так и в сфере расходования бюджетных средств, использования и сохранения государственного имущества и другие вопросы финансовой безопасности государства, сегодня распылены между различными правоохранительными органами;

правоохранительный орган, созданный для противодействия преступлениям в бюджетной сфере, должен быть максимально независимым от всех государственных органов, по своему функционалу является распорядителями бюджетных средств.

"Учитывая уровень коррупции в Украине, НБФБ не может быть подчинен ни КМУ, ни какому-либо из центральных органов исполнительной власти. Как это отразится на бизнесе? НБФБ должен сконцентрировать свое внимание на системных преступлениях в сфере публичных финансов, которые несут существенную угрозу государству", – пояснила Южанина.

Она также заявила, что принцип работы органа, закрепленный нормами законопроекта предусматривает противодействие преступлениям в бюджетной сфере не путем преследования отдельных субъектов хозяйствования, как это делается налоговой милицией, а через: выявление системных негативных явлений и процессов в экономике; раскрытие механизмов их возникновения и функционирования; сбор доказательств и фактов относительно преступных схем, на которых они основываются; выявление их реальных фигурантов; на основании глубоких аналитических исследований, – возбуждение уголовных производств в отношении конкретных лиц участников таких преступных схем.

"Внедрение таких норм должно привести к прекращению необоснованного преследования добросовестных субъектов хозяйствования и одновременно сделать неотвратимым наказание тех, чьи полезные намерения и действия несут угрозу финансовой безопасности государству", – подчеркнула Южанина.

По ее словам, проект содержит нормы, которые позволят не нарушать уголовное производство в отношении тех, кто ошибся, но исправился, возместив государству нанесенный ущерб и заплатив предусмотренные законом штрафы и финансовые санкции.

"Думаю, что такой подход окажет положительное влияние на бизнес", – резюмировала Южанина.

Тем временем, Найем написал, что текста законопроекта на сайте ВР еще нет, а орган, по его мнению, будет находится в вертикали президента.

"Автор законопроекта Нина Южанина, которая ранее заявила, что готовила законопроект по поручению Президента. Самого текста законопроекта на сайте еще нет. Но если ориентироваться на опубликованный ранее черновик документа, новый орган будет находиться в вертикали президента, а не Кабинета министров. Решение о назначении и увольнении главы НБФБ будет принимать лично глава государства по предложению комиссии из девяти человек - по трое от Президента, Кабмина и парламента. При этом, если парламент по какой-то причине не сможет назначить своих представителей (как, например с аудиторами НАБУ), недостающая квота отходит президенту", – написал нардеп.

Найем добавил, что законопроект не предполагает ликвидацию департаментов расследования экономических преступлений в СБУ, Фискальной службы, Нацполиции и ГПУ.

"Более того, в документе нет никаких ограничений при приеме на работу бывших сотрудников этих департаментов. Сам процедура отбора кадров в новом органе - это большой откат назад в вопросе прозрачности, поскольку отборочные комиссии практически в полном составе будут определяться главой ведомства", – отметил он.

Депутат от БПП также заявил, что сотрудники нового органа будут иметь право инициировать любые проверки и ревизии, а для оперативно-розыскных мероприятий достаточно будет аналитической справки.

"Из самого рискованного. Законопроект предполагает внести в Уголовный кодекс новую статью 190-1, которую будет расследовать исключительно НБФБ - присвоение, растрата и завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. "Инновация" состоит в том, что на данный момент эти правонарушения относятся к подследственности НАБУ. Помимо этого, сотрудники НБФБ будут иметь право проводить оперативно-розыскные мероприятия на основании аналитической справки", – написал он.

Найем подчеркнул, что директора НБФБ и его заместители будут выведены из подследственности ДБР и НАБУ.

"Что важно, НБФБ будет наделено правом запрашивать любую информацию, в том числе, материалы досудебного расследования у любых других правоохранительных органов - от Нацполиции до НАБУ. Авторы документа предлагают считать НБФБ специализированным правоохранительным органом, хотя по всем признаком является еще одним органом в системе исполнительной власти", – добавил он.

Нардеп в связи с этим задал вопрос премьер-министру Украины.

"Уважаемый Владимир Борисович, а где текст законопроекта про Службу финансовых расследований, который был утвержден Кабинетом министров более года назад, но по непонятной причине, до сих пор не подписан и не направлен на рассмотрение Верховной Рады? (Текст соответствующего запроса был отправлен главе правительства шесть дней назад)", – резюмировал Найем.