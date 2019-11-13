"Ганьба!" В Раде разгорелся скандал перед голосованием за рынок земли

В Верховной Раде в среду, 13 ноября, состоится историческое голосование за законопроект об открытии рынка земли. Несмотря на тот факт, что документ должен пройти только первое чтение, в здании парламента уже произошли первые конфликты.

Как сообщает OBOZREVATEL, уже на пятой минуте после открытия сессии группа народных депутатов заблокировала трибуну (чтобы посмотреть видео-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

"Весь мир скупает сельскохозяйственную землю и питьевую воду. Украина имеет и запасы воды, и земли. Украина чудом сохранила свою землю, сегодня ради кредитов пытаются протолкнуть решение срочно вывести на продажу землю!" – возмутился нардеп Виктор Бондарь ("За майбутнє").

Стоит отметить, что все заседание проходит под громкие крики "Ганьба!"

"У путинской России есть рынок земли!!! Опомнитесь посипаки!! У поляков есть рынок земли! Вы же 20 лет сидели и ничего не решили! Сколько можно думать", – заявила нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

Он обратился к нардепам с криками: "Воры! Когда вы нажретесь! Брехуны! Вы что, издеваетесь?!".

Потураев также пригрозил народным избранникам тем, что якобы начнет рассказывать "где вас видел, с какими разговорами, с какими контрактами".

"Опять хотят, чтобы люди были нищими!" – заключил нардеп.

Позже законопроект о снятии моратория на продажу земли прокомментировала и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

"Прогибаться не надо. Но под кого точно надо прогнуться, это под украинский народ. Я считаю, если не будем прогибаться, то не будем выполнять свою функцию. Этот законопроект предусматривает продажу земли, он выписан так, что иностранцы смогут покупать землю. Это надо точно сказать", – заявила она.

Стоит отметить, что несколько нардепов от "Слуги народа" уже заблокировали трибуну парламента.

Также глава фракции "Голос" Сергей Рахманин призвал отложить рассмотрение закона о земле. Отметим, что ранее именно "Голос" считался фракцией, которая может добавить голоса, если их не хватит у "Слуги народа".

Новость дополняется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся