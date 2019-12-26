В Украине хотят запретить секонд-хенд: что предложили в Кабмине

Правительство Украины планирует запретить импорт секонд-хенда. Сейчас в страну под видом гуманитарной помощи ввозят уцененные вещи для продажи без таможенного оформления.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, передает "Укринформ". По его словам, в неделю государство в виде потерь по неуплате таможенных платежей теряет около $2 млн, что в год составляет порядка 3 млрд грн.

"Мы будем вносить предложение запрета ввозить секонд-хенд в Украину. Мы только разрешаем, например, оборудование для водолазов, специальную форму высокого качества, которая защищает пожарного и т.д.", – заявил чиновник. По его словам, сейчас предложения готовятся вместе с Государственной таможенной службой.

При этом Коваль пообещал подключить к делу полицию. По его словам, он уже подписал несколько заявлений.

"Мы требуем от государственных учреждений письма-обращения в Министерство социальной политики, что они ждут гуманитарную помощь в определенном количестве с установлением на баланс. Если мы потом проверим, то соответствующие государственные служащие понесут соответствующее наказание", – подчеркнул замминистра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в зависимости от дня недели и отдела, наценка для покупателя в секонд-хенде может составлять до 800%

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