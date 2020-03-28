Из-за карантина в связи с коронавирусом и возникшего кризиса многие предприятия в Польше закрываются, а украинцы, которые работали там нелегально, вынуждены вернуться домой из-за угрозы быть выдворенными. Страна уже бьет тревогу и опасается, что отъезд украинских заробитчан может серьезно отразиться на экономике.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Вернулась только пятая часть украинцев

Несмотря на то, что на польско-украинской границе в последние дни выстраивались огромные очереди заробитчан, вернулось их на родину не более 20%

"Надо учитывать, что часть людей работала в Польше нелегально. Мы точно не знаем даже, сколько украинцев всего там трудилось – 1 миллион, 2 миллиона. Поэтому точно не можем сказать, сколько вернулось, по некоторым оценкам это 20%", – говорит OBOZREVATEL глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Очередь на польско-украинской границе Telegram Антона Полякова

Больше всего в Польше пострадали украинцы, которые работали в сфере обслуживания и туризма. Кафе, пиццерии, рестораны, отели – все сейчас закрыты и терпят убытки. Также есть проблемы у дальнобойщиков. По словам главы профсоюза "Трудовая солидарность" Виталия Махинько, многих водителей фур сейчас снимают с рейсов, потому что перевозка грузов серьезно сократилась.

По словам Махинько, из Польши даже не уехали те, кто был уволен. "Одни уезжали, другие оставались. Потому что украинцы, даже когда имеют основную работу там, всегда ищут подработку. Поэтому и сейчас они этим воспользовались", – говорит OBOZREVATEL Махинько.

Очередь на польско-украинской границе Telegram Антона Полякова

В Польше опасаются, что украинцы уедут

Однако даже такой отток заробитчан может больно ударить по экономике Польши. Председатель Польско-украинской торговой палаты Яцек Пехота в интервью Польскому Радио говорит: "Надо прямо сказать: если мы потеряем украинцев сегодня, мы не вернем их завтра. Они придут на другие, более дружественные им рынки".

Согласно отчету Национального банка Польши, наши соотечественники создают 7% польского ВВП, но Пехота считает, что это далеко не полные цифры.

Он даже предлагает пересмотреть польское законодательство, чтобы облегчить жизнь украинских заробитчан. По его словам, украинцы, которые работают на невыгодном контракте, в одночасье теряют работу, как только у работодателя возникают проблемы. Но чтобы устроиться на другую работу, где нужны рабочие руки, ему надо пройти длительную бюрократическую процедуру. Из-за этого люди уезжают.

Очередь на польско-украинской границе Telegram Антона Полякова

Работа еще есть

Хотя даже сейчас, во время карантина и кризиса, на разных сайтах и в соцсетях можно найти работу для украинцев в Польше.

"Требуются каменщики, бетонщики, отделочники. Очень нужны люди в магазинах, потому что поляки не хотят сейчас там работать, опасаясь коронавируса. Нужны люди в интернет-магазины, потому что много покупок идет онлайн, и нужны люди, которые будут запаковывать посылки. Также требуются сотрудники на склады", – перечисляет Воскобойник.

Сами украинцы рассказывают, что в основном в Украину уезжают те, у кого заканчивается срок пребывания в Польше.

Очереди на границе Facebook Игоря Зинкевича

"Мой кум, когда услышал о закрытии границ, сразу собрался и поехал, хотя у него в запасе еще были две недели, мог бы поработать. Но он не очень верит в то, что поляки не оштрафуют его или не депортируют за просрочку. А я осталась, рискнула. Мое кафе уже недели две назад закрыли. Но я временно пошла работать продавцом в магазин", – призналась OBOZREVATEL львовянка София, которая сейчас находится в Варшаве.

"Очень многие были растеряны сначала, когда узнали о закрытии границ. Многие собрались уезжать, а потом подумали и вернулись. Потому что лучше тут пересидеть этот коронавирус, чем ехать домой ни с чем или проедать то, что заработал. У меня дома пожилые родители и ребенок, решила не везти им инфекцию. Работа пока есть, есть вакансии. Да, немного упала зарплата, но, надеюсь, это временные трудности", – рассказала OBOZREVATEL Вероника Юркевич.

Правда, некоторые украинцы рассказывают, что польские работодатели с ними не нянчились. "Мне просто сказали, что я уволен. Так и не доплатили за две недели, хоть и обещали. И других моих друзей тоже выкинули на улицу ни с чем. Мы попытались устроиться в другое место, не получилось. На границе стояли сутки, тогда когда все рванули домой. Думаю, пересидим, а там посмотрим", – поделился Юрий с Житомирщины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!