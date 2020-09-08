В порту оккупированного Крыма заметили судно из Турции. Фото

В оккупированном Россией Крыму заметили турецкое судно Antalya.

Как сообщает "Крым.Реалии", оно зашло в Севастопольскую бухту 6 сентября.

Согласно данным из открытых источников, замеченное судно – это старый 100-метровый сухогруз, ему 41 год. По информации сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, сухогруз вышел 5 сентября из турецкого Зонгулдака и сейчас следует под флагом Камеруна в российский порт "Кавказ".

Турецкое судно заметили в Крыму Крым.Реалии

Последняя позиция AIS (автоматизированная информационная система) данного судна указывает, что утром 8 сентября оно находилось в Черном море на траверзе Фороса. Однако заход сухогруза в Севастополь не отображен, вероятно, из-за выключенного в этот период AIS.

Турецкое судно нарушило международное законодательство Крым.Реалии

Указывается, что за всю свою историю данное судно сменило название 12 раз. Сухогруз ходил в основном под африканскими флагами – Камерун, Того, Сьерра-Леоне, Танзания.

Судно отключило AIS Крым.Реалии

Иностранные суда, заходящие в закрытые порты Крыма, нарушают украинское законодательство. Когда эти факты становятся известными, такие суда исключают из морских регистров стран, под флагами которых они ходят. Чтобы избежать этого, капитаны фальсифицируют судовые документы и отключают автоматическую идентификационную систему (AIS), которая позволяет следить за курсом.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми, вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!