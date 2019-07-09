В Одессе громкое дело против Труханова завершилось: суд вынес вердикт

В Малиновском районном суде Одессы вынесли оправдательный приговор в отношении мэра города Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Как передает "Думская", во вторник на заседании рассматривали "Дело Краяна" о покупке здания для "Новой мэрии" на улице Косовской, 2д. Слушания в суде длились более полугода.

"Прокуратура просила наказать мэра 12 годами тюрьмы с конфискацией имущества. Для Павла Вугельмана просили назначить 11 лет, Алексею Спектору, Владимиру Родионову и Василию Шкрябаю — по 10 лет (также с конфискацией имущества). Бизнесменам Игорю Кравченко, Петру Загодиренко и оценщице Галине Богдановой, которые проходили обвиняемыми по делу, прокуратура просила также назначить реальный срок — 11, 10 и 7 лет с конфискацией имущества", - сообщает издание.

Отмечается, что адвокаты говорили о недопустимости собранных доказательств и грубых нарушениях, которые допустили следственные органы.

Также по мнению адвоката Труханова Александра Лысака, показания свидетелей, озвученные в суде, для следствия ничего ценного не сообщили. Ранее часть доказательств вины подсудимых, которые собрала прокуратура, суд признал недопустимыми.

Суд над Трухановым dumskaya.net

Сам мэр в суде во время своей заключительной речи, которая длилась 30 минут, заявил, что здание "Новой мэрии" было необходимо городской громаде, и прокуроры с этим согласились, изменив обвинительный акт. Также он назвал это дело политическим заказом.

Представители САП не присутствовали в суде во время оглашения приговора. Соответственно, у стороны обвинения будет время на обжалование приговора после получения копии документа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года НАБУ провело у Труханова обыски в рамках двух уголовных производств "по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета".

В феврале 2018 года мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь". В итоге его отпустили на поруки.

Стало известно о том, что Труханов имеет паспорт гражданина РФ.

В июне 2018 года САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова и сотрудников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета. В октябре в суд был передан обвинительный акт.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!