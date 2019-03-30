В обход Украины: Венгрия задумала "газовый" удар в спину Киеву

Венгрия надеется на начало поставок азербайджанского газа с 2021 года. При этом украинский транзит окажется под угрозой.

Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов в Баку, пишет "Европравда".

"Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенной добыче природного газа в Азербайджане, и поставкам газа, предназначенных для Европы. Это чрезвычайно важно для Венгрии, так как диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но из-за различных геологических и региональных причин этого не могло быть реализовано", – сказал венгерский министр.

При этом внимание акцентировали на том, что конфликт между Россией и Украиной имеет очень серьезное влияние на Центральноевропейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянные поставки природного газа с начала следующего года, еще не заключено.

"Это является особенно серьезным вызовом для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину", – пояснил Сийярто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия договорилась с Россией о поставках газа на 2020 год даже в случае остановки транзита Украиной.

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