В "Нафтогазе" заявили, что их в суд к "Газпрому" не вызывали: заплатит ли Россия

Украинскую компанию "Нафтогаз" не вызывали в Апелляционный суд округа Свеа, который по иску "Газпрома" приостановил решение Стокгольмского арбитража. Но решение при этом не отменяется и России придется заплатить.

Как заявили OBOZREVATEL в "Нафтогазе", дальнейшие действия по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены. "Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации", - пояснили в компании.

Решение временное. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Поначалу российская компания согласилась поставить в марте в Украину 0,5 млрд куб. м газа по ценам, которые определил арбитраж, однако 1 марта внезапно отказалась выполнить свои контрактные обязательства и снизила давление газа на входе в украинскую ГТС на восточной границе до критического уровня.

5 марта "Газпром" уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.