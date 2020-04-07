В "Нафтогазе" ищут замену Витренко – СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко.

Об этом говорится в статье "Экономической правды". По данным издания, изменения в топ-менеджменте связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера.

"По данным источников ЭП, "Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге против России за экспроприацию "Черноморнефтегаза". Как только достойная кандидатура будет найдена, кресло исполнительного директора компании планируется освободить под уже бывшим единомышленником Коболева Юрием Витренко", – говорится в статье.

Коболев и Витренко

Отмечается, что несколько недель назад в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Ее автор - новая "правая рука" председателя правления Андрея Коболева Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по трансформации.

Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

"В Фаворова возникли противоречия с руководством", – пояснил источник издания в "Нафтогазе".

"Под "руководством" он подразумевает не Коболева, а новичка компании – исполнительного директора по трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландера", – говорится в статье.

"По субординации Ватерландер стал вторым человеком компании, то есть формально стал начальником Фаворова. Видения у них не сошлись, поэтому Фаворов ушел", – объясняет источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля Андрей Фаворов покинул пост директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

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