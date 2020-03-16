В магазинах "ДНР" заканчиваются продукты: люди разгребают мешками

В ряде сетевых торговых центров так называемой "ДНР" заканчиваются продукты питания: на фоне панических настроений из-за коронавируса люди разгребают продукты из магазинов.

"Еще на прошлой неделе ничего не предвещало паники, но в последние дни мы с трудом справляемся. Стали мешками брать крупы и сахар. Мы, если честно, не видим для этого никаких обоснованных причин – границу с Россией не закрывали, поставки идут в полном объеме. Да и из дома выходить вроде никто у нас не запрещал", – приводят местные интернет-ресурсы слова представителя магазина в Макеевке, передают "Донецкие новости".

Как уверяют в "ДНР", на ассортименте на прилавках начинающийся ажиотаж пока никак не отразился. При этом в "ДНР" сообщают, что в иной торговой сети, по словам ее представителей, большого ажиотажа не наблюдается: люди берут примерно то же, что и раньше, в таких же объемах.

"В Донецке ситуация примерно такая же: некоторые люди предпочитают подготовиться к возможному карантину заранее. Однако, это пока единичные случаи", – утверждают в "республике".

В "ДНР" также заявили, что "крупные сети также предпринимают меры по недопущению дефицита продуктов и делают более крупные поставки социально значимой группы товаров".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

Из-за информации о 12 случаях коронавируса в "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

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