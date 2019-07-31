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В Луганске забили тревогу из-за проблем с продуктами

1.6т Читать материал на украинском

В оккупированном Луганске возникли проблемы с поставкой фруктов.

Выбор продукции стал намного меньше, а качество заметно упало, поскольку везут их из России, Крыма, а иногда Египта, сообщает "Радио Донбасс.Реалии".

Переселенка из Луганска Ирина заявила, что купить фрукты на рынке оказалось задачей не из легких. Если раньше практически на каждой остановке были бабушки, которые продавали яблоки, черешни, клубнику, абрикос, то теперь с этим сложнее.

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"Сами понимаете: одно дело везти из той же Станицы. 30 минут. Или из Крыма и России – несколько дней. Они их изначально привозят зелеными, а тут фрукты уже доспевают. Есть невозможно. Хочешь нормальное и вкусное – либо долго ищи, либо покупай дороже", – сообщила она.

Переселенка также отметила, что очень быстро заканчивается "сезон" фруктов.

"Не исключаю, что это происходит из-за небольшого количества урожая в оккупированной части Луганской области, а привозные из России и Крыма не всегда пользуются спросом", – резюмировала она.

В оккупированном Луганске возникли проблемы с поставкой фруктов

В оккупированном Луганске возникли проблемы с поставкой фруктов

"Донбасс.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стоимость овощей пойдет на спад из-за увеличения предложения отечественной продукции.

"Пока по некоторым позициям присутствует импорт, но почти весь импорт по ранней продукции вытеснит отечественное производство… К тому же в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы", – сообщила представительница оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

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Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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