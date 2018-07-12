В Киеве с 14 июля подорожает проезд: новые тарифы

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о повышении платы за проезд в общественном транспорте столицы.

Согласно документу, новые тарифы вступают в силу с 14 июля. Один жетон на метро и билет на проезд в наземном общественном транспорте будет стоить 8 грн, передает пресс-служба КГГА.

Так, стоимость проезда по бесконтактной карте в метро составит от 6,5 грн в случае однократного приобретения 50 поездок. Срок действия бесконтактной карты увеличен до 12 месяцев и будет исчисляться с даты последнего использования. На бесконтактную пластиковую карту нельзя приобретать за один раз более 50 поездок, а общее количество таких поездок не может превышать 100. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты составит 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок на карте, срок которой истек, не возвращается.

Одна поездка по месячному проездному билету обойдется от 6,14 грн (в проездном на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в проездном на 1 вид наземного транспорта). В месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок не ограничено.

Стоимость проездного билета на один месяц в наземном транспорте (без ограничения числа поездок) будет стоить 390 грн, а в метро - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, "Киевский метрополитен" вводит новые проездные, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (75 грн), 14 поездок на 7 дней (104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (210 грн).

Сохранены льготы на проезд для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготников.

Ранее приобретенные проездные остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метро по ранее приобретенными пластиковым картам.

Кроме того, до конца июля 2018 года пассажиры могут ездить в общественном транспорте по приобретенными ранее жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты. К концу июля 2018 пассажиры могут обменять жетоны старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца) без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов будет осуществляться на станциях "Площадь Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница"(вестибюль № 2).

В течение августа 2018 г. пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. Начиная с 1 сентября 2018 года ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 14 июля повысится стоимость проезда в маршрутных такси некоторых частных перевозчиков.