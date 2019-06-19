В Киеве окончательно отменили важный коммунальный тариф: что теперь будет

В Киеве по решению Верховного Суда отменен фиксированный тариф на содержание придомовой территории.

Как сообщает пресс-служба КГГА, таким образом отныне сумму платы за услугу будут определять путем проведения домовых собраний и голосования совладельцев.

Отметим, постановление Верховного Суда вступило в силу с 12 июня и обжалованию не подлежит.

"Верховный Суд отменил решение Окружного административного суда Киева от 6 июля 2018 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 декабря 2018 по делу №826/8441/17 по иску Всеукраинской общественной организации "Союз собственников жилья Украины "в Киевской городской государственной администрации об отмене соответствующего распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий", - говорится в сообщении.

В соответствии с Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ключевые решения по управлению домом, в том числе, о стоимости услуг, выбора управляющей компании принимаются путем проведения домовых собраний и голосования совладельцев.

Тариф на содержание придомовой территории oselya.ua

Согласно этому закону, понятие "тариф" не применяется с июня 2018 года. Таким образом органы местного самоуправления потеряли полномочия устанавливать тариф.

На сегодня действует договорная экономически обоснованная стоимость между управляющими компаниями и жителями, на основе которой осуществляется обслуживание домов. Цена базируется на фактических затратах предприятия.

"Стоимость услуг коммунальных управляющих компаний отражает уровень затрат для стабильной работы и включает заработную плату персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и т.д.", - говорится в сообщении.

Также в мэрии напоминают, что осуществление любого пересчета за услугу происходит в установленном законом порядке вследствие непредоставления или предоставления не в полной мере определенной услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут пересмотреть целый ряд коммунальных услуг. Помимо электроэнергии и газа, также до конца года могут подорожать вода и тепло.

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